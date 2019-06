RIOPEL, Hélène



Le 4 janvier 2019, au Centre hospitalier de Joliette, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Hélène Riopel, fille de feu Bruno Alva Riopel et de feu Emilienne Durocher, ex-épouse d'André Sabourin.L'ayant précédé son fils André. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Jhésabel Voyer) de Lavaltrie, Michel de Saint-Jean-sur-Richelieu, Jean-François de Montréal et Hélène de Saint-Colomban.Elle laisse aussi 15 petits-enfants et 9 arrière-petits-enfants, son frère Pierre-Jean (Yun Seong Hwan) de San Antonio, Texas, ses neveux et nièces: Michel et Jocelyne Chaussé, Yvette, Jean-Claude, Pierre et Suzanne Riopel des É.U., ainsi que de nombreux autres parents et amis.La sépulture aura lieu leau Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, Montréal, Qc, Section B, Lot 1839.Famille et amis sont priés de venir lui rendre un dernier hommage.