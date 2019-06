Avec son arrivée prochaine au programme des Jeux olympiques, à Tokyo, à l’été 2020, le surf n’a jamais été aussi populaire à travers le globe. Le surf, c’est avant tout un mode de vie, et ça vient aussi avec un style vestimentaire bien particulier. Voici 4 choses à savoir sur l’influence du surf dans la mode!

1. L’évolution du style au fil du temps

Le surf et son univers ont longtemps été considérés par la mode comme un genre alternatif. L’évolution perpétuelle des tendances et leur faculté à se plonger dans des univers ont forcé le milieu de la mode à s’attarder sérieusement à ce monde à part.

Depuis 2017, on voit le retour du surfeur inspiré des années 1990, ramenant sur le devant de la scène toutes ces images que l’on voit défiler dans nos têtes avec un brin de nostalgie. Plus précisément, on voit ce style se mélanger avec des éléments du streetwear pour créer des tenues hybrides, entre béton et océan.

2. Le surf haut de gamme

Cette tendance n’a pas échappé aux grands noms de la mode. En 2013, Tommy Hilfiger a lancé une collection surnommée «Surf Shack», rendant hommage à la cabane du surfeur.

D’autres maisons ont lancé des surfs de «luxe» : c'est sûrement la marque Chanel qui a été l'une des premières à surfer sur la tendance. En 2010, elle a sorti sa première planche de surf au côté de Marc Jacobs.

Depuis l’an passé, la Maison Gucci a, parmi sa panoplie d’égéries, le surfer pro italien Leonardo Fioravanti.

3. Les pièces clés

Pour le coupe-vent, on s’inspire du streetwear qui l’a amplement remis au goût du jour, mais on le retrouve décliné dans des coloris et motifs plutôt sobres, marqué, cette année, par cette tendance au logo surdimensionné.

Le coton ouaté est un incontournable pour les soirées estivales sur la plage est indéniablement le coton ouaté. Le t-shirt avec un imposant graphique sur le dos est aussi très en vogue.

Le maillot de bain a une histoire intimement liée à celle du surf et représente un véritable point central dans cette tendance.

4. Comment finaliser son look surf?

Bien important d’abord de protéger notre peau, mais aussi l’océan avec un écran solaire respectueux des récifs, non polluant et écoresponsable. On protège aussi nos yeux avec de bonnes lunettes soleil et notre tête avec un chapeau. Le chapeau de paille est d’ailleurs de mise cet été. Pour les hommes, on peut opter pour la casquette.

Pour surfer en eau chaude, en eau froide ou entre les deux, le wetsuit demeure notre meilleur allié. On opte pour une combinaison thermique qui offrira chaleur, élasticité et flexibilité.