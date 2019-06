MARTEL (née Allard), Claudette



À Greenfield Park, le 8 juin 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Claudette Allard, épouse de M. Yvon Martel.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Nicole (Pierre), Louise (André) et feu Lucien, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 15 juin 2019 de 16h à 20h30 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu à 20h30.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Charles-Lemoyne pour leur soutien et les bons soins prodigués.En guise de sympathie, un don à la Fondation de l'Hôpital Charles-Lemoyne serait apprécié en la mémoire de Claudette Allard.