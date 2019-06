7 pistes cyclables incroyables où aller pédaler cet été pour profiter du soleil

En collaboration avec

Si vous êtes du genre à prendre votre vélo pour aller au dépanneur, il est peut-être temps de passer à la prochaine étape et de prévoir une randonnée en bicyclette sur l’une des plus belles routes de la province.

Avant de partir pour une expédition à vélo, assurez-vous d'avoir tout en main: bouteille d'eau réutilisable, écran solaire, casque... Emportez également des collations santé faciles à trimballer.

Voici sept pistes cyclables à parcourir cet été à travers le Québec.

1. Gouin, Montréal

Séparée par l’avenue Christophe-Colomb, la piste cyclable Gouin parcourt la ville d’est en ouest. Du côté est, on passe à travers l'Île-de-la-Visitation avant de terminer le parcours au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies. Du côté ouest, on termine plutôt au parc-nature du Bois-de-Liesse.

2. Parc national des Îles-de-Boucherville, Montérégie

Les charmantes Îles-de-Boucherville sont situées à quelques minutes de route de Montréal. Sur le terrain plat de ce parc national, on se balade sur les quelque 21 kilomètres de sentiers spécialement aménagés pour les cyclistes. Les pistes suivent le fleuve Saint-Laurent et offrent un point de vue unique sur la ville. Si on est chanceux, on peut même croiser des cerfs de Virginie!

3. Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf, Québec

Cette piste de 68 kilomètres traverse des forêts, des cours d’eau et des clairières. Établi sur une ancienne voie ferrée, le sentier relativement plat comprend une panoplie de haltes pour que vous puissiez admirer le paysage, boire de l’eau (c’est important!) ou simplement manger une barre granola.

4. Véloroute des Bleuets, Saguenay-Lac-Saint-Jean

Si vous cherchez un vrai défi pour vos jambes et votre cardio, optez pour la Véloroute des Bleuets. Cette piste offre un grand tour du Lac-Saint-Jean sur 256 kilomètres : les paysages sont incroyables, la route est belle et la bière est bonne!

5. Piste du canal de Lachine, Montréal

Tout bon Montréalais se doit de parcourir le circuit du Canal Lachine au moins une fois dans sa vie. La piste longe le canal du Vieux-Port à Lachine et traverse Griffintown, Saint-Henri et Pointe-Saint-Charles (entre autres!).

6. P’tit train du Nord, Laurentides

Cette piste populaire s’étend de Montréal aux Laurentides sur plus de 200 kilomètres. La randonnée est bien aménagée, mais comprend quelques élévations bien senties qui vous donneront certainement du fil à retordre!

7. Circuit patrimonial de l’Ouest-de-l’Île, Montréal

Cette boucle sillonne l’Ouest-de-l’Île au grand complet ou presque : elle traverse Dorval, Pointe-Claire, Beaconsfield, Sainte-Anne-de-Bellevue, Senneville, Pierrefonds et L’Île-Bizard sur 70 kilomètres. On y croise une tonne de bâtiments historiques qui vous permettront de faire des pauses bien méritées pour les visiter.

Ça vous donne envie de pédaler?