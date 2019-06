CRAIG, Bernard



À Montréal, le 23 mai 2019, à l'âge de 59 ans, est décédé Monsieur Bernard Craig.Il laisse dans le deuil sa soeur Isabelle, ses frères Stéphane (Johanne) et Philippe, ses nièces Marianne, Adèle, Marjolaine, Laura et Romy ainsi que plusieurs amis et collègues.Une cérémonie en sa mémoire aura lieu samedi, 15 juin 2019 à 15h00 au complexe funéraire:La famille vous y attend dès 14h00.