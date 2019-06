Agenda du week-end

La Marche du Courage

Photo courtoisie, Sandrine Castellan

Ce dimanche, on gravira le mont Royal pour participer à la récolte de fonds de l’organisme PROCURE dans sa lutte contre le cancer de la prostate. On pourra marcher 1, 3 ou 5 km, gravir 12 fois le mont Royal à bicyclette ou courir 5 ou 10 km. L’animateur sportif Jean Pagé est le porte-parole de cette organisation. ­Inscription sur le site.

Au Taz

Photo courtoisie, Le Taz

Dimanche, à l’occasion de la fête des Pères, Fiston ou Fistonne ­pourra sortir son père au Taz (8931, rue Papineau). Skateboard, trottinette, BMX et patins à roues alignées seront à l’honneur dans cet endroit très sécuritaire. À l’achat d’un billet à prix régulier, le deuxième sera gratuit. Pour les jeunes de 9 à 15 ans, les inscriptions au camp de jour de cet été sont ouvertes.

Francos

Photo courtoisie, Maxyme G. Delisle

Jusqu’au 22 juin, l’été s’installe avec le retour des Francos de Montréal qui propose plusieurs spectacles extérieurs et en salle. Vendredi, à la place des Festivals : Ariane Moffatt, Andréanne A. Mallette, Alice et Moi, EMAN, Fanny Bloom, KNLO, Les Frères à Ch’val et bien d’autres. Des spectacles seront offerts toute la semaine. Consultez le site.

Festival Beside

Photo courtoisie, Igor Goni, Sépaq

Jusqu’à dimanche, au parc national des Îles-de-Boucherville a lieu le Festival Beside organisé par des leaders du tourisme qui souhaitent moderniser l’image du plein air. On célèbre la nature et la culture par des conférences, des ateliers (­cuisine autochtone, pagaie au lever du soleil, etc.), des concerts intimes de Qualité Motel, Éli Doyon, Philémon Cimon, Émilie Kahn et plusieurs autres. Tarifs divers.

Festival Elektra

Photo courtoisie, Bruno Klomfar

Jusqu’au 16 juin, plusieurs ­performances immersives feront vibrer la ville à l’Usine C, à la SAT et dans plus de 10 lieux de ­Montréal. Parmi d’autres ­prestations, ­l’expérience extrême FEED.X de l’artiste autrichien Kurt Hentschläger sera ­présentée à l’usine C, vendredi et ­samedi, à 23 h. Toujours à l’usine C, on ­pourra interagir avec une ­installation d’art robotique de Jean-Pierre Gauthier : un ­Colonisateur sonore qu’il ­aimerait bien installer sur Mars !