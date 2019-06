Classique Meijer: la pluie se met de la partie

La Québécoise Anne-Catherine Tanguay et l’Ontarienne Brooke M. Henderson ont dû attendre de longues heures avant d’entreprendre la Classique Meijer, dont le départ a été retardé en raison de fortes pluies, jeudi, à Grand Rapids au Michigan. Les deux Canadiennes ont finalement foulé les verts, mais ont dû s’arrêter au sixième fanion en raison de la noirceur.

Championne de l’épreuve en 2017, Henderson a entrepris la première ronde du tournoi de la LPGA en force en cumulant deux oiselets et un aigle. Après six trous, elle pointait au quatrième rang du classement provisoire avec une fiche de -4.

De son côté, Tanguay a enregistré trois normales, un boguey et deux oiselets. Avec 12 trous à faire à la ronde initiale, elle occupe le 33e rang avec un pointage de -1.

Plusieurs golfeuses ont toutefois pu compléter le parcours. Parmi elles, il y a la Sud-Coréenne Jenny Shin et l’Américaine Katherine Perry qui se sont installées au premier rang en réalisant des marques de 66 (-6).

Shin a obtenu sept oiselets et un boguey, tandis que Perry a réussi huit oiselets et commis deux bogueys.

La Colombienne Mariajo Uribe a quant à elle rapporté une carte de 67 (-5) au terme de sa première sortie ce qui lui confère le troisième rang. Six golfeuses sont à égalité en quatrième place, dont Henderson.

Parmi les autres Canadiennes en action, Jaclyn Lee et Alena Sharp pointent au 60e rang et suivent la normale. Lee s’est arrêtée au septième fanion et Sharp au cinquième.

Selena Costabile et Britany Marchand ont complété leur ronde avec un pointage de 76 (+4), ce qui les a reléguées au 127e échelon.