Combat Carman-Kean: «ce sera une guerre»

Le poids lourd ontarien Dillon Carman s’attend à participer à «une guerre», samedi soir, contre le Québécois Simon Kean, à Shawinigan.

Les deux hommes ont participé à une conférence de presse en vue de ce combat-revanche, jeudi. Carman, vainqueur du premier duel l’automne dernier, assure être en meilleure forme cette fois-ci.

«J'ai eu un camp d'entraînement de 10 semaines et je me présente en meilleure forme pour ce combat, a-t-il indiqué. Lors du premier combat, j'étais un peu en mauvaise forme. (...) Si je suis dans ma meilleure condition, mentalement, physiquement et au point de vue émotif, Simon ne pourra rien faire.»

Le Québécois a lui aussi mis les bouchées doubles durant sa préparation.

«Je vais lui répondre dans le ring samedi soir, a-t-il indiqué. J'ai eu un camp d'entraînement exceptionnel (...), j'ai souffert comme j'ai jamais souffert.»