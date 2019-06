Comment soigner l’urticaire

Depuis mon enfance, je fais des poussées d’urticaire. Avant, ça se concentrait pendant la saison estivale, quand je mangeais trop de tomates ou de fraises. Mais avec le temps, les crises ont commencé à poindre n’importe quand dans l’année. J’en fais et je ne sais même plus pourquoi puisque ça arrive à des périodes où je mange peu de tomates et pas du tout de fraises. J’ai toujours soigné ça avec des comprimés de Réactine, mais là, on dirait que ça ne fait plus effet. Avez-vous un conseil ?

M-C. F.

Pour un problème qui devient chronique, seule une consultation médicale en allergologie pourra vous apporter une réponse valable. Sachez cependant qu’outre les deux produits cités comme cause à l’urticaire, il y a aussi les œufs, le lait, les noix, le chocolat, toutes les baies, les poissons et fruits de mer. Et en plus de l’allergie alimentaire ou médicamenteuse, un virus ou une bactérie peut en être la cause.