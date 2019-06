Controverse à Montréal: le «Festival du Solstice d’été» s’appellera «La Saint-Jean dans le Sud-Ouest»

Les festivités de la Fête nationale dans l’arrondissement du Sud-Ouest de Montréal vont revenir à l’ancien nom «La Saint-Jean dans le Sud-Ouest» à la suite de la controverse créée par l’appellation «Festival du solstice d’été».

C'est ce qu'a écrit le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais sur son compte Twitter, jeudi.

J'ai discuté avec les organisateurs du Festival du Solstice d'été et nous avons convenu de revenir au nom original de l'événement, utilisé dans le passé : la Saint-Jean dans le Sud-Ouest. Nous avons très hâte de célébrer la Fête nationale du Québec avec tous les citoyens!

«J'ai discuté avec les organisateurs du Festival du solstice d'été et nous avons convenu de revenir au nom original de l'évènement, utilisé dans le passé : La Saint-Jean dans le Sud-Ouest. Nous avons très hâte de célébrer la Fête nationale du Québec avec tous les citoyens!»

Il a été toutefois impossible de rejoindre M. Dorais, qui est à l'étranger, pour obtenir des détails.

Plante rabroue les organisateurs

Plus tôt jeudi, la mairesse de Montréal Valérie Plante a rappelé à l’ordre les organisateurs du Festival du solstice d’été, qui ne mentionnaient pas la Fête nationale sur ses affiches.

La Saint-Jean est la fête de tous les Québécois et «il ne faut pas vouloir commencer à créer des clivages avec cette publicité-là», a dit Valérie Plante. «C’était une erreur, c’était malaisant et on va revenir à la Saint-Jean-Baptiste parce que c’est ça qu’on fête.»

Le 23-24 juin, nous fêtons fièrement la Fête nationale du Québec. Je vais exiger des organisateurs du Solstice d'été qu'ils refassent leurs affiches pour mettre en valeur la Fête nationale. S'il y a un moment pour s'afficher, s'affirmer et non s'effacer, c'est celui-là.

Le 24 juin, les Québécois célèbrent la Fête nationale, a insisté la mairesse de Montréal, invitant les arrondissements à ne pas répéter l’erreur du Sud-Ouest, qui avait utilisé le terme «festival du solstice d’été» dans des affiches promotionnelles.

«Au final, et je l’ai écrit sur Twitter ce matin : pour moi c’est la Saint-Jean-Baptiste, ça ne changera pas. C’est le moment où, peu importe qui on est, on est fier d’être Québécois, Québécois», a dit la mairesse Valérie Plante dans une mêlée de presse cet avant-midi.

«Donc, j’ai invité le Sud-Ouest à changer la formulation. Ça n’a pas été fait de mauvaise foi. Ça n’a pas fait avec aucune intention quelconque de froisser, mais disons que ça a été maladroit», a poursuivi Mme Plante.

En outre, Mme Plante a expliqué qu’elle ne peut pas personnellement approuver chaque évènement.«La mairesse de Montréal ne valide pas tous les évènements dans les arrondissements et surtout pas le matériel de promotion.»

Cela dit, elle estime que la controverse a déjà «envoyé un message très clair» aux autres arrondissements. «On est fier de notre Fête nationale, il ne faut pas la cacher.»

L’Auguste Théâtre, qui organise ce festival prévu du 22 au 24 juin dans l’arrondissement du Sud-Ouest, avait déjà annoncé mercredi qu’il allait modifier les affiches à la suite de la controverse entourant l’absence de référence à la Fête nationale.

L'organisme a été mandaté par l'arrondissement du Sud-Ouest et par la SDC-Les Quartiers du Canal pour organiser l’évènement.

- Avec la collaboration de Guillaume Pelletier et Elsa Iskander