Déménagement: des conseils pour éviter les fraudeurs

MONTRÉAL | À l’approche du 1er juillet et de la saison des déménagements, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) fait appel à la vigilance des citoyens et donne des conseils de prévention pour éviter de tomber sur des déménageurs malhonnêtes.

Ces derniers proposent souvent un prix plus bas que la moyenne, promettent qu’il n’y a aucun frais surprise, que tout est inclus et traitent avec la victime par téléphone en soutenant qu’un contrat verbal est suffisant.

«Cependant, le jour du déménagement, lorsqu'ils arrivent chez leurs victimes, ils présentent un contrat contenant des clauses non prévues et accumulant les frais additionnels, explique le SPVM dans un communiqué. Ils mettent de la pression pour le faire signer à défaut de quoi les victimes se retrouveront sans déménageur. Dans certains cas, les fraudeurs vont retenir les biens dans leur camion jusqu'à ce qu'ils reçoivent une somme d'argent additionnelle».

Conseils pour éviter les problèmes

Il est d’abord recommandé de demander à ses proches s’ils connaissent un déménageur fiable et de communiquer avec deux ou trois entreprises pour comparer les offres.

Une fois trouvée, une recherche sur l’entreprise via le site de l’Office de la protection du consommateur peut s’avérer utile, tout comme consulter les avis laissés par les précédents clients sur internet.

Il faut également vérifier si le déménageur possède un permis ou une certification et s'il est assuré.

Avant de signer un contrat, une estimation écrite des coûts est nécessaire: «Les entreprises légitimes enverront des représentants pour évaluer les besoins, s'assurant ainsi que la soumission est détaillée et complète. C'est l'occasion de s'informer des frais additionnels applicables et de poser ses questions», précise le SPVM.

Il faudra ensuite demander à recevoir la soumission et le contrat détaillés par écrit et prendre le temps de le lire.

Toute entente conclue avec le déménageur doit être écrite et indiquer notamment le lieu de départ, le lieu d’arrivée, la date et l’heure du déménagement, le prix convenu, le nombre de déménageurs et la taille du camion.