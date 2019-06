Faire plaisir à papa!

Joyeuse fête des Pères à tous les papas du monde! Ce week-end, faisons le max pour célébrer les hommes de nos vies. Plutôt que le traditionnel brunch en famille au restaurant, pourquoi ne pas cuisiner avec papa aux fourneaux du barbecue? Je vous propose aussi de découvrir avec lui, un nouveau spiritueux plutôt que de siroter quelques bouteilles de bière. Finalement, après une partie de golf avec grand-père, on termine la journée dans un lounge à cigares! Voici donc mon top trois de suggestions pour passer du bon temps avec papa, mais surtout pour lui faire plaisir.

MANGER : Papa amateur de barbecue

Photo courtoisie

Si l’homme de votre vie est un amateur de viandes grillées et de gastronomie estivale, j’ai dernièrement fait la découverte des fameuses boîtes prêtes-à-cuisiner de HelloFresh. Cette saison, l’entreprise lance ses recettes pour barbecue pour des moments mémorables en famille. Ce dimanche, je vous propose donc d’accompagner papa à la cuisine avec des légumes et poissons frais, des hamburgers de toutes sortes et même des viandes végétariennes. Il ne suffit que de se rendre sur leur site web, de commander les différentes options de boîtes selon vos goûts et hop, elles seront livrées directement à votre domicile pour impressionner vos convives. Coups de cœur pour le plat de burger au poulet jerk avec ananas grillé, mayo à l’oignon vert et quartiers de pommes de terre ou encore le bol de burrito à la dinde avec pico de gallo à l’avocat et riz lime à la coriandre. Oh oui, vous risquez de faire la découverte de plusieurs nouveaux aliments frais, qui nous proviennent de toutes les cuisines du monde! (Rendez-vous sur le site hellofresh.ca)

SORTIR : Papa amateur de cigares

Photo courtoisie

Une sortie à la James Bond avec papa ça vous dit? À l’époque de la prohibition, le salon de cigares était uniquement réservé aux hommes, portes closes, question de discuter de politique et affaires. Aujourd’hui, les choses ont bien changé! C’est pourquoi je vous transporte dans l’ambiance chic du Stogies Cigars Lounge. Sans prétention, on peut s’y rendre même en jean, pour y fumer un cigare et siroter un verre de scotch. Sur place, on vend au détail des cigares cubains parmi les plus recherchés. Durant la belle saison, on peut profiter de la magnifique terrasse qui donne sur la rue Crescent. Pour souligner la fête des Papas, il n’y a pas plus original! (2015 rue Crescent, Montréal)

BOIRE : Papa amateur de spiritueux

Photo courtoisie

De plus en plus, les produits québécois se démarquent dans le monde des spiritueux. C’est le cas de la vodka Houpert & Frère, récompensée en 2016 par le jury du San Francisco World Spirits Compétition du prix « Double Or ». Si papa collectionne les bouteilles, il se plaira à goûter sur glace ou en formule cocktail cette eau-de-vie conçue de maïs et distillée via un procédé technique qui assure une qualité finale exceptionnelle. Les cofondateurs Laurent et Philippe sont également papas dans la vie et ont tenu à offrir aux fanatiques de vodka, un produit exceptionnel. De plus, l’absence d’odeur ainsi que de cette sensation de brûlure dans la gorge lorsqu’on la consomme sans accompagnement, témoigne du grand calibre du spiritueux. Pour un cocktail frais, rapide et délicieux, il ne suffit que de deux doses de la Vodka Houpert & Frère, une dose de jus d’aloès et une dose de soda club. Vous pouvez également garnir votre verre d’un quartier de lime et le tour est joué!