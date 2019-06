Incendies criminels à Saint-Jean-sur-Richelieu: la SQ installe son poste de commandement jeudi soir

La Sûreté du Québec installera son poste de commandement mobile jeudi soir, à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le but de récolter des informations qui permettraient d’élucider une série d’incendies criminels allumés dans le Vieux Saint-Jean au cours du mois d’avril.

Les policiers seront présents entre 19 h et 21 h, à l’angle des rues Foch et Laurier.

Les citoyens qui détiendraient des informations en lien avec ces crimes sont invités à aller rencontrer les autorités à cet endroit.

Rappelons qu’entre le 10 avril et le 24 avril, cinq incendies criminels ont été allumés dans un garage, un bureau commercial, un édifice à logements et une remorque sur les rues Laurier, Foch, Saint-Louis, Longueuil et Mercier.

À ce jour, personne n’a été arrêté pour ces crimes.

Toute personne qui souhaiterait transmettre de l’information aux policiers dans ce dossier peut également communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec, au 1 800 659-4264.