Les finalistes au prix Félix-Leclerc sont connus

Les 10 artistes québécois en lice pour le 24e prix Félix-Leclerc ont été dévoilés jeudi.

Alex Burger, Andréanne A. Malette, Dave Chose, Émile Bilodeau, FouKi, Laura Babin, Laurence Anne, Les Louanges, Lydia Képinski et Matis concourent cette année pour la distinction, remise dans le cadre des Francos de Montréal, et qui vise à stimuler la création chez les jeunes auteurs-compositeurs-interprètes, et à encourager la production et la diffusion de la chanson francophone.

Le prix Félix-Leclerc est octroyé en partenariat avec les Francofolies de La Rochelle et permet de soutenir le développement d’artistes québécois et français dont la carrière est en plein essor. Le ou la gagnant(e) mettra la main sur plusieurs bourses décernées par divers organismes.

Le lauréat ou la lauréate de 2019 sera connu(e) le 20 juin. L’an dernier, Hubert Lenoir avait remporté ces honneurs.

La 31e édition des Francos de Montréal se tient jusqu’au 22 juin.