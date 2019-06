Nouvelle bague pour une athlète olympique

La skieuse olympique Catrine Lavallée a reçu une nouvelle bague souvenir des Jeux après s’être fait dérober la sienne dans un gymnase de Terrebonne, le mois dernier.

« Oh my God, j’en ai une nouvelle ! Comme les gens peuvent être gentils et généreux », a écrit jeudi sur sa page Facebook la spécialiste du saut acrobatique qui semblait vraisemblablement aux anges.

Le 5 mai, Le Journal publiait que la Montréalaise de 23 ans était profondément attristée qu’un malfaiteur lui ait volé sa bague d’Équipe Canada, qui avait une importance inestimable à ses yeux.

Ce bijou lui avait été remis en 2018, après ses premiers Jeux d’hiver à Pyeongchang, en Corée du Sud, où elle a terminé au 19e rang.

Le crime allégué aurait été commis alors qu’elle s’entraînait avec des amis au Tech Gym. L’anneau se trouvait dans son sac à dos, dans une case non cadenassée du vestiaire. Mme Lavallée n’a pas retrouvé le précieux objet depuis.

Pas une question d’argent

Cependant, après la parution de l’article, elle a été contactée par une entreprise de Terrebonne qui lui a offert une nouvelle bague, gratuitement.

« Ils trouvaient que la valeur sentimentale de la bague était bien supérieure à sa valeur financière, a indiqué l’athlète. Je ne peux pas être plus reconnaissante. Je les remercie de ce cadeau précieux. »

« On trouvait ça dommage. Ce n’est pas n’importe qui qui peut faire les Olympiques. Pour nous, ce n’est pas grand-chose », a expliqué Patrice Beauchamp, copropriétaire du bijoutier Graduor.

Pour Mme Lavallée, il s’agit d’un souvenir qui a une grande valeur, qui « signifie [qu’elle a] grandi depuis ce jour ».

« C’est une expérience qui a changé ma vie, dont je suis fière, et ces personnes l’ont rendue encore plus spéciale », a-t-elle conclu, somme toute soulagée, même si elle n’a pu récupérer sa bague originale.