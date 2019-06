[QUIZ] Quel manège de La Ronde représente votre personnalité?

Quiz

Des souliers de course

Profiter de ma cour et de ma piscine

Chaos

Galopant

Aqua Twist

Toboggan Nordique

Vous êtes le Chaos. Avide de changement, vous adorez les sensations fortes et vous n’avez pas peur d’essayer les manèges les plus vertigineux. Nouveauté 2019, le Chaos est une montagne russe en forme de boucle d’une hauteur de sept étages. Dans un parcours à 360 degrés, le manège vous propulse vers l'avant et à sens inverse avant de vous suspendre la tête en bas!

Vous êtes Le Galopant. Vous ne souhaitez pas réinventer la roue, et c’est très bien comme ça. Nostalgique d’une époque que vous n’avez pas connue, vous avez su garder votre cœur d’enfant en vieillissant. Sculpté en 1885, ce carrousel classique a traversé le temps. Avec ses vingt-quatre chevaux colorés, sa musique d’antan et ses lumières vaporeuses, vous vous sentirez tout droit transporté dans le Paris du tournant du siècle!

Vous êtes l’Aqua Twist. Farceur, compétitif et rigolo sont des mots que vos proches utilisent à coup sûr pour vous décrire. Éternel ado, vous n’avez pas peur de prendre des risques. Premier manège du genre en Amérique du Nord, l’Aqua Twist propose une bataille aquatique sur l’eau. Armé de fusils à eau bien remplis, vous devrez arroser les autres participants tout en tournoyant. Que le plus sec gagne!

Vous êtes le Toboggan Nordique. Vous aimez vous amuser sans pour autant avoir la frousse de votre vie. Vous appréciez la tranquillité du quotidien, mais vous ne refusez pas une sortie de temps en temps. Le Toboggan Nordique est une montagne russe pour débutants qui roule à 18 km/h. Ses virages en épingle vous donneront l’impression de dévaler une piste de ski!

