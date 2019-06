Risques environnementaux, endettement et transformation économique préoccupent l’AMF

MONTRÉAL | L’abondance de précipitations au cours de la période hivernale ainsi que la fonte rapide de la neige en 2018 ont entraîné une hausse des réclamations pour les assureurs, a fait savoir l'Autorité des marchés financiers (AMF) jeudi.

Dans son rapport annuel sur les institutions financières 2018, l’AMF souligne qu’en raison des catastrophes naturelles, les assureurs ont dû développer de nouveaux produits pour améliorer l’étendue des couvertures offertes. Au Québec, notamment, les dommages causés par l’eau continuent de gagner en fréquence et en importance.

L’Autorité souligne d’ailleurs que l’année dernière a été la quatrième plus coûteuse de l'histoire en matière de catastrophes naturelles pour les assureurs canadiens, avec plus de 2 milliards $ de dommages.

«Selon la tendance observée ces dernières années, les assureurs seront confrontés à une augmentation encore plus prononcée de ce type de catastrophes», indique-t-on.

Le rapport note aussi comme préoccupations les enjeux économiques.

«Bien que le taux d'endettement des ménages québécois soit moindre qu'il ne l'est dans certaines autres provinces canadiennes, l'endettement élevé des ménages demeure une préoccupation pour l'Autorité», peut-on lire dans un communiqué.

L'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec note aussi que les trois hausses du taux directeur l'an dernier ont eu des conséquences sur de nombreux consommateurs québécois.

Par ailleurs, le rapport évoque aussi la question du numérique au sein des institutions financières.

«Les changements comportementaux des consommateurs et l'accès aux nouvelles technologies accélèrent la transformation numérique et donnent lieu à de nouveaux usages, de nouvelles opportunités et de nouveaux risques de nature opérationnelle, stratégique, éthique et financière pour les institutions financières», mentionne l’AMT.

Le gendarme financier a aussi mentionné que les risques liés aux technologies de l'information et aux communications sont au cœur de ses préoccupations.