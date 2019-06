Une murale pour les 25 ans d’«Alegria»

Le Cirque du Soleil a souligné les 25 ans de son spectacle «Alegria» en dévoilant, jeudi matin, la murale «Magical Feeling», érigée au 1276 rue Saint-Christophe, au sud de Sainte-Catherine, à Montréal.

C’est en guise de «cadeau à sa ville d’origine et à ses admirateurs montréalais», et pour célébrer l’anniversaire de son emblématique production – laquelle vient de reprendre l’affiche pour de nouveaux tours de piste à Montréal et Gatineau – que le Cirque du Soleil a inauguré l’œuvre, produite par l’organisme MU (qui se voue à transformer des espaces publics montréalais en créant des murales ancrées dans les communautés) et réalisée par l’artiste Julian Palma.

Le titre de la fresque, «Magical Feeling», réfère aux paroles de la célèbre chanson-thème d’«Alegria». L’image évoque les thèmes et les personnages au cœur de la trame narrative d’«Alegria», comme un hymne au changement et à l’espoir, et le passage de l’ombre à la lumière.

Le spectacle «Alegría» est présenté sous chapiteau, dans le Vieux-Port de Montréal, jusqu’au 21 juillet, et se déplacera ensuite à Gatineau du 1er août au 1er septembre.