Yo les étudiants, les écoliers, les élèves ! Un petit peu plus qu’une semaine et le tour sera joué. Enfin les vacances !

Même le beau temps vous a attendus et vous le méritez.

Je pense aux tout-petits, mais aussi aux ados et aux grands dans l’apprentissage de la vie organisée en société. Pas facile, mais très faisable.

Cette semaine, j’étais au tournoi de golf de la Fondation Jeunes en Tête qui donne un coup de pouce aux 11-18 ans, dont la stabilité ou la force psychologique est ébranlée ou en difficulté.

Mon ami Paul (Gaulin) a cette cause à cœur depuis des années et je trouve ça assez extraordinaire que des gens d’affaires avertis comme lui ou Éric Bujold de la Banque Nationale pensent à une classe de jeunes qu’on a souvent tendance à négliger.

Le petit côté rebelle des ados les rend peut-être moins sympathiques, mais à mon avis, cette perception est incorrecte.

DE L’ESPOIR

Entre l’enfance et la période adulte, il y a un magnifique laboratoire de vie où beaucoup de décisions sont cruciales et déterminantes­­­.

Si la ou le jeune traverse des moments psychologiquement difficiles, l’aide venant de grands frères et grandes sœurs est profondément humaine.

Lundi, on a amassé un peu plus de 400 000 $ pour mieux les encadrer et leur montrer que dans cette vie pas toujours facile, la dépression est réversible, qu’on peut et qu’il y a des moyens de se sortir de là.

Il faut juste en parler. Dites-leur.

DOUBIDOU

Vous savez, la petite voix à l’intérieur de votre tête qui vous empêche de dire des conneries ? Ben moi, je l’ai pas.

À la recherche d’un remplaçant pour Ferrandez. Connaissance des sens uniques serait un atout.

Sur Facebook : « J’ai décidé de mettre Facebook de côté pour me consacrer à ma famille. Je reviens dans 5 minutes. »

À la SQDC, on veut geler les clients... pas les salaires.

Zdeno Chara... le seul joueur qui a deux hauts du corps.

À DEMAIN

Et en plus, y fait beau...