RICHARD, Gilles



À Laval, le 11 juin 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé Monsieur Gilles Richard, époux de Madame Annette Lamarche.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Pauline, Diane (Pierre), Yvon, Louise (André), Roger et Lucile (Pierre), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 14 juin 2019 de 17h à 21h, ainsi que le samedi 15 juin dès 9h30 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu le samedi 15 juin 2019 à midi en la chapelle du complexe. Par la suite la mise en terre aura lieu au cimetière Fabrique de la paroisse St-Roch-de-L'Achigan pour 15h.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ou la Société canadienne du cancer serait apprécié en sa mémoire.