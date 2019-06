20 ans de carrière pour Ima

La chanteuse Ima a bien l’intention de souligner ses deux décennies de carrière l’an prochain. Et c’est avec un nouveau disque qu’elle célébrera ses noces de porcelaine avec le show-business.

« Ce sera un album qui sera différent. On est dans une évolution musicale, d’expérience et de tout, mais on ne s’éloigne pas de qui je suis. Au contraire », avance-t-elle, rencontrée lors de la première médiatique du PY1, nouveau projet de Guy Laliberté dévoilé durant le Grand Prix.

Ces 20 années de carrière auront permis à la chanteuse de revoir sa perception du métier.

« Au début, je suis arrivée avec un sac plein de rêves, de défis et d’illusions. Mais quand je suis vraiment rentrée dans le show-business, le côté business m’a fait réaliser que c’était bien rock and roll ! Il faut laisser l’ego en arrière. Il n’y a pas d’échec ni de triomphe, juste de l’expérience », confie-t-elle.