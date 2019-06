CHÉNARD née Corbeil, Berthe



Le 9 juin 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Berthe Corbeil Chénard, épouse de feu M. Gaston Chénard.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Francine (Pierre), Hélène, Réjean et Sylvain (Manon), ses six petits-enfants, Francis, Rémy, Jade, Jany, Claudia et Arielle, ses arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, sa tante, neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et amis.Elle sera exposée le dimanche 16 juin 2019 de 16h à 19h à505 BOULEVARD CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QCwww.dignitequebec.comUne liturgie de la Parole aura lieu ce même jour à 19h en la chapelle du salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec.