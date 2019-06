5 activités à essayer au parc Jean-Drapeau si vous voulez bouger tout l'été

En collaboration avec

Si vous êtes un sportif aguerri, votre été idéal est probablement truffé de sorties en plein air. Heureusement, pas besoin de faire des heures de route pour savourer le plaisir d’une journée à jouer dehors!

Situé à quelques pas de Montréal, le parc Jean-Drapeau est un véritable terrain de jeux pour ceux qui ont la bougeotte. Cet été, on s’y rend en transport collectif (bus, métro, navette fluviale ou Bixi) afin de se dégourdir les jambes.

Voici cinq événements et activités à ne pas manquer si vous souhaitez profiter au maximum de tout ce que les îles Saint-Hélène et Notre-Dame ont à offrir.

Gilles Proulx - Société du parc Jean-Drapeau

Faire du vélo sur le circuit Gilles-Villeneuve

Le samedi 15 juin, la piste du circuit Gilles-Villeneuve sera fermée à la circulation automobile. Ce sera l’occasion pour les cyclistes de tout acabit de tester la boucle asphaltée en toute sécurité – le tout sans chrono! Au programme lors de cet après-midi sur deux roues: clinique d'agilité, promotions diverses, musique... et muscles endoloris!

Le 15 juin de 14h à 18h – Gratuit

Aller grimper entre amis

Pas besoin d’aller jusqu’à Val-David pour grimper en nature. Au parc Jean-Drapeau, une paroi aménagée permet de s’adonner à l’escalade de bloc et de moulinette. L’accès est gratuit tout l’été. Amenez votre crash pad, de l’eau et de la crème solaire!

Gilles Proulx - Société du parc Jean-Drapeau

La deuxième édition en sol canadien du Psicobloc aura lieu à la fin du mois d’août. Cette compétition extrême d’escalade de bloc demande aux grimpeurs de rivaliser de force et d’agilité afin d’atteindre le sommet d’une paroi inversée de plus de 16 mètres de haut le plus rapidement possible. Pour redescendre, les participants devront se jeter dans la piscine!

Du 22 au 25 août – Inscriptions en ligne

Disputer un match de volleyball de plage

Huit terrains de volleyball de plage sont accessibles aux visiteurs de la plage Jean-Doré. Aménagés selon les plus hauts standards internationaux, ils sont l’endroit idéal pour bouger entre deux baignades.

S’initier à un nouveau sport

Les entraînements en salle ont la fâcheuse tendance à devenir routiniers. Cet été, pourquoi ne pas changer les choses? Au parc Jean-Drapeau, vous pouvez vous amuser dans le circuit Trekfit, qui comprend cinq stations et 17 modules vous permettant de travailler muscles et cardio aussi bien qu’au gym.

Le bassin olympique, lui, offre la possibilité de s’adonner au bateau-dragon de manière compétitive ou récréative.

Parc Jean-Drapeau

Enfin, on peut s’initier à la planche de surf à pagaie (SUP Paddle) seule ou combinée à des cours de yoga et fitness via le Pavillon des activités nautiques.

Enfiler son maillot de bain

Le Complexe aquatique de l’île Saint-Hélène compte trois piscines: une de compétition, une récréative et un bassin de plongeon. Vous pouvez pratiquer la natation sportive lors des bains libres ou encore au moment de l’entraînement matinal, qui réserve quotidiennement quatre corridors pour la nage en longueur.

Le dimanche 16 juin, le parc organise une journée d’initiation à la natation en eau libre. On invite les nageurs à découvrir un parcours de 300 mètres dans les eaux de la plage Jean-Doré.

Gilles Proulx - Société du parc Jean-Drapeau

Vous êtes amateur de plongeon? Sachez que le bassin sera ouvert à plusieurs reprises durant l’été afin que vous puissiez pratiquer vos sauts du haut des plateformes de 1 à 22 mètres. L’athlète Lysanne Richard viendra s’entraîner jusqu’à la mi-août au Complexe aquatique: ne manquez pas cette occasion unique d’assister à un plongeon de haut vol!

Nager pour une bonne cause, ça vous dit? Un Nage-o-thon est organisé le 20 juillet prochain: en échange d'un don minimal de 5 $, vous pourrez nager en solo ou en groupe dans la piscine de compétition au profit du Fonds Simon-Pierre, qui vise à soutenir les personnes et leur famille ayant subi un traumatisme associé à l'eau. Cette activité est organisée dans le cadre de la Semaine de la prévention de la noyade.

Enfin, une clinique gratuite de water-polo sera mise en place à divers moments de l’été afin que les novices du sport puissent s’initier aux techniques de nage, de tir et de passe.

Vous avez envie de bouger tout l’été? Rendez-vous au parc Jean-Drapeau pour profiter d’une tonne d’activités sportives phénoménales.