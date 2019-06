PELLETIER, Marienne



À l'hôpital Lakeshore, le lundi 10 juin est décédée Mme Marienne Pelletier. Native de Rivière-du-Loup, elle habitait à Dollard-des-Ormeaux depuis peu.Elle laisse dans le deuil ses deux filles Guylaine (Yves Fleury) et Nathalie (Pierre-Luc Poulin), ses cinq petites-filles Marie-Eve, Maude (Matthew), Eliane (Nicolas), Clémence (Sean) et Justine (Mélissa). Elle laisse également dans le deuil ses nombreux frères et soeurs ainsi que plusieurs neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le dimanche 16 juin 2019, de 17h à 18h30, à lasuivi des funérailles au salon du complexe.Au lieu de fleurs, un don à l'Association pulmonaire du Québec serait apprécié.