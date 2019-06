Voici la recette parfaite pour gâter votre papa ce dimanche. Cuite sur le barbecue, tendre et juteuse, cette bavette simple à cuisiner nécessite seulement 5 ingrédients et sera prête en 30 minutes. Parfaite pour profiter pleinement de cette belle soirée avec votre papa bien aimé !

Ingrédients

Portions : 4 | Préparation : 10 min | Cuisson : 16 min | Repos : 5 min

2 c. à soupe de miel

2 c. à soupe de pâte de tomates

1 c. à soupe de moutarde de Dijon

2 c. à thé d’épices à steak maison ou du commerce 600 g de bavette de bœuf

Préparation

1. Préchauffer le barbecue à intensité maximale (290 °C / 550 °F).

2. Dans un grand bol, mélanger le miel, la pâte de tomates, la moutarde de Dijon et les épices à steak.

3. Déposer le bœuf dans le bol et bien enrober de sauce.

4. Nettoyer et huiler les grilles du barbecue.

5. Déposer la bavette sur la grille et cuire 8 minutes en laissant le couvercle ouvert. Retourner la bavette, réduire à feu moyen et poursuivre la cuisson 8 minutes.

6. Retirer la bavette du feu et déposer dans une assiette. Recouvrir à l’aide d’une autre assiette à l’envers et laisser reposer 5 minutes. Trancher et servir, accompagnée de pommes de terre grillées et d’une salade.

Valeurs nutritives

Calories 275

Protéines 31 g

Lipides 10 g

Glucides 12 g

Fibres 1 g

Sodium 151 mg

Note

Cette recette est meilleure préparée à la dernière minute, mais se conserve 4 jours au réfrigérateur.

