Blues un jour...

Certains sont nés pour un petit pain, d’autres pour les Blues de St. Louis. Le cas de David Perron, qui a encore une haleine de champagne, fait sourire. En 2007, il aurait dû aboutir chez les Devils du New Jersey, mais avant de le repêcher, Lou Lamoriello a échangé ce premier choix et Vladimir Malakhov à San Jose. Par la suite, les Sharks ont échangé ce premier choix aux Blues pour obtenir le vétéran Bill Guérin. Juin 2007, St. Louis repêche enfin le jeune Perron au 26e rang du premier tour. Cette année-là, le Canadien aurait pu sélectionner Perron, mais on a préféré Ryan McDonagh au 12e rang et Max Pacioretty au 22e échelon. Pas mauvais.

David Perron disputera donc cinq saisons chez les Blues avant d’être impliqué dans une transaction avec Edmonton, où il connaîtra sa meilleure campagne, enfilant 28 buts.

LE PROMENEUR

Mais il ne terminera pas sa deuxième saison en Alberta. Il passe aux Pingouins de Pittsburgh, où on croit avoir trouvé un allié de première classe pour Sydney Crosby. Niet. On le catapulte à Anaheim. Il voyage, le p’tit gars. Il ne jouera que 28 matchs avec les Canards avant de devenir agent libre. Qui le fait signer ? Les Blues de St. Louis. Mais qui le perd au repêchage d’expansion ? St. Louis, et Perron s’en va à Vegas où il s’approchera de la Coupe Stanley jusqu’en grande finale.

L’été dernier, il est redevenu agent libre. Pour la 3e fois de sa carrière, il retourne à St. Louis, signe un contrat de quatre ans et gagne la Coupe. À St. Louis, Edmonton, Pittsburgh, Anaheim, St. Louis, Vegas... St. Louis. Ah oui, il était parti de Sherbrooke.

DOUBIDOU

C’est décidé. Dès que je recevrai mon surplus d’Hydro... je vais payer mon Hydro.

Une grève de la SQDC juste avant la fête nationale. Une chance que, pour les services essentiels, il y aura toujours les Hell’s.

« Faire le mort fonctionne probablement juste avec un ours. » (Un gars qui vient de se faire pogner par sa femme avec une fille dans son lit.)

Mot de trois syllabes comprenant 26 lettres : alphabet.

Pourquoi je me forcerais ? Chez moi, le bois travaille et le miroir réfléchit.

À DEMAIN

Échangeons vous savez qui. Confirmé, on peut gagner la coupe avec un kid dans les filets.