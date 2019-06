Cette maison du Village en vente pour 899 000$ a la cour arrière que TOUS les Montréalais rêvent d’avoir

Les grandes cours arrière se font plutôt rares à Montréal, surtout lorsqu’on se rapproche du centre-ville. Mais il arrive que l'on tombe sur des perles rares qui donnent envie de faire ses boîtes et de déménager à l’instant même.

C’est le cas de cette incroyable maison centenaire située dans le Village, à seulement quelques pas de la station de métro Beaudry et des nombreux bars et restaurants de la rue Sainte-Catherine Est.

En plus d’être très bien située, la demeure offre un espace de vie extérieur qui fait certainement des jaloux dans le quartier et possiblement l’île au complet. La superficie du terrain de la maison est de 3280 pi2, ce qui est rare pour le secteur. La terrasse est aussi hyper intime: on ne peut voir que quelques petites fenêtres de l’immeuble derrière. Pour ajouter à ce magnifique terrain, la maison a aussi, au 2e étage, une grande terrasse où vous pouvez passer la journée à lire un livre, ainsi qu’un balcon au 3e étage.

À l’intérieur, ce sont trois chambres, deux salles de bain complètes, des poutres apparentes aux premier et deuxième niveaux, une salle de lavage et un poêle au bois qui vous attendent.

La maison est actuellement affichée sur le marché à 899 000$. À qui la chance de se prélasser au soleil dans cette cour cet été?

Pour plus de photos et de détails sur cette maison, c’est ici.

