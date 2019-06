CGI acquiert en Europe

MONTRÉAL – L’entreprise montréalaise CGI veut accroître sa présence dans le monde en acquérant la compagnie européenne SCISYS, spécialisée en technologies de l'information (TI).

Fournisseur de services en TI au Royaume-Uni et en Allemagne, SCISYS permettra à CGI de renforcer notamment son portefeuille de solutions de propriété intellectuelle (PI), a fait savoir le géant québécois des services informatiques. La transaction en espèces se fera par l'entremise de la filiale CGI Group Holdings Europe.

Le montant total proposé par CGI pour toutes les actions ordinaires émises et à émettre de SCISYS est évalué à environ 140 millions de dollars (78,9 millions de livres sterling). La clôture de l'offre est prévue au cours du deuxième semestre de 2019, a-t-on précisé.

CGI a souligné que son offre avait été «unanimement recommandée» par le conseil d'administration de SCISYS, dont le siège social est établi à Dublin, en Irlande.

«L'offre de fusionner les opérations de CGI avec celles de SCISYS est alignée à notre stratégie de croissance rentable, à la fois interne et par acquisition, et nous offre des possibilités d'expansion sectorielle dans les domaines de l'industrie spatiale, de la défense, des gouvernements et des médias au Royaume-Uni et en Allemagne», a fait savoir le grand patron de CGI, George Schindler.

«L'expertise de pointe de SCISYS ainsi que ses services et solutions fondés sur la PI nous donneront l'occasion d'internationaliser certaines de ces plateformes grâce à la présence géographique élargie de CGI et aux relations avec nos clients», a-t-il ajouté.

SCISYS a un revenu annuel d'environ 99 millions de dollars (58,4 millions de livres sterling). L’entreprise emploie près de 670 professionnels principalement établis au Royaume-Uni et en Allemagne.

Comme souvent, l'offre est assujettie à l'approbation des autorités réglementaires compétentes.