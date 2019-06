Charles Leblanc et Abraham Toro parmi les étoiles

Les Québécois Charles Leblanc et Abraham Toro ont chacun été sélectionnés vendredi pour le match des étoiles de la Ligue du Texas, qui rassemble différents clubs-écoles du baseball majeur au niveau AA.

Leblanc, qui gravite dans l’organisation des Rangers du Texas, et Toro, des Astros de Houston, connaissent beaucoup de succès depuis le début de la saison 2019.

Âgé de 23 ans, Leblanc conserve une moyenne au bâton de ,278 avec les RoughRiders de Frisco. Il a croisé le marbre 36 fois en 60 matchs.

Dans le cas de Toro, 22 ans, il a joué 61 rencontres dans l’uniforme des Hooks de Corpus Christi. Le joueur de troisième but présente une moyenne de ,295 en plus de totaliser 10 circuits et 49 points produits.

Le match des étoiles de la Ligue du Texas aura lieu le 25 juin, à Tulsa.