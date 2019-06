Classique Meijer : Brooke M. Henderson en grande forme

Après avoir réussi un trou d’un coup et obtenu un pointage de 64 lors de la première ronde de la Classique Meijer, Brooke M. Henderson a poursuivi sur sa lancée, vendredi après-midi, à Grand Rapids au Michigan. En retranchant à nouveau huit coups à la normale de 72 en deuxième ronde, la Canadienne a réussi à se maintenir en tête du classement.

L’Ontarienne de 21 ans, championne de l’épreuve en 2017, a réussi pas moins de neuf oiselets en deuxième ronde. Son seul faux pas, elle l’a commis au septième trou où elle a enregistré un boguey.

Avec un cumulatif de 128 (-16), Henderson a trois coups d’avance sur sa plus proche rivale, Brittany Altomare. L’Américaine a rapporté une carte de 65 (-7) à l’issue de la deuxième ronde, au cours de laquelle elle a obtenu huit oiselets et un boguey. Sa compatriote Jennifer Kupcho pointe au troisième rang, à six coups de la tête.

Également en action à Grand Rapids, Anne-Catherine Tanguay a joué la normale de 72 en deuxième ronde. Plus tôt en journée, elle a complété sa ronde initiale avec une marque de 69 (-3). Après 36 trous, la Québécoise accuse 13 coups de retard sur Henderson.

L’Ontarienne Alena Sharp a complété sa première ronde avec un pointage de 67 (-5) et sa deuxième avec une marque de 72 (N). Elle présente un cumulatif de 139 (-5).

L’Albertaine Jaclyn Lee a quant à elle 14 coups de retard sur la tête après avoir réalisé deux rondes de 71 (-1).