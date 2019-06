BREBION, Roger Roland



Né le 20 mars 1937 à Montréal, fils de Jeanne Naud et Jean Brebion, Roger Roland Brebion est décédé paisiblement entouré de sa famille, le 10 juin 2019 à l'Hôpital général du Lakeshore.Il eut une carrière longue et prospère auprès des compagnies d'acier AC Leslie Steel, CHT steel et les aciers spécialisés Boyer-Morin.Il laisse dans le deuil son épouse Monique Amesse Brebion, ses filles Carol et Joanne, ses beaux-fils Jamie et Warren, ainsi que ses petits-enfants André, Alana et Jacob.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital général du Lakeshore serait apprécié.La famille recevra des condoléances ce dimanche 16 juin à la222 AUTOROUTE 20POINTE-CLAIRE, QC, H9S 3X6de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le matin du mardi 18 juin de 10h à 11h. Un service commémoratif et un goûter suivront.