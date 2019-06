Envie d’un ordinateur portatif pour jouer ? Essayez le GS75 Stealth de MSi! [Critique]

À 2,2 kg, la bête est imposante, cela dit l’ordinateur portable GS75 17 po de la gamme Stealth du fabricant MSi rassemble toutes les caractéristiques de performance pour s’amuser aux jeux vidéo les plus exigeants.

Commençons par la composante essentielle à tout système dédié aux jeux vidéo; la carte vidéo.

L’ordinateur GS75 Stealth 8SE est équipé d’une des cartes graphiques les plus puissantes disponibles sur le marché pour un système portable, la carte GeForce RTX 2060 de Nvidia avec 6 Go de mémoire GDDR6.

Deux autres versions GS75 dominent ce modèle, à savoir la 8SF (RTX 2070 Max-Q Design 8 Go) et la 8SG (RTX 2080 Max-Q Design 8 Go).

En poursuivant, la fiche technique du GS75 inclut

un processeur Intel Core i7-8750H 8e génération cadencé à 2,2 GHz et jusqu’à 4,1 GHz en pointe

une mémoire vive de 16 Go DDR4

et un stockage SSD de 512 Go sur barrette NVMe.

Évidemment, le système est exploité par un logiciel Windows 10.

Sur ses flancs, on découvre

de généreuses ouvertures de ventilation

ainsi qu’une batterie de connexions parmi les plus importantes:

3 ports USB 3.11 port USB-C Thunderbolt 3 (40 Gb/s)



1 sortie vidéo HDMI



1 fente microSD



1 entrée audio 3.5 mm



1 sortie audio 3.5 mm



et 1 connexion réseau Ethernet



Et l’absence de lecteur optique CD/DVD, ce qui confirme la tendance des dernières années.

En sans fil, cet ordinateur de MSi supporte les plus récents standards WiFi 802.11ac et Bluetooth 5.0.

Le poids des performances

Avec son grand écran 17,3 po haute définition intégrale 1920x1080, l’ensemble pèse 2,25 kg, le bloc d’alimentation 725 g, total 3 kg.

Un poids plutôt lourd pour un portable, mais dans la moyenne dans la catégorie 17 po.

Par comparaison, le tout récent MacBook Pro 2019 15,4 po avoue 1,83 kg sur la balance.

Parlant d’écran, celui-ci tourne à la fréquence de 144 Hz en 3 millisecondes et MSi a su réduire moins de 5 mm les bordures, comme c’est le cas des téléphones intelligents et des ordinateurs portables de dernière génération.

Clavier multicolore

Très élégant en noir avec des traits dorés, ce GS75 Stealth fait sérieux et professionnel.

Par contre, les marques d’empreintes restent bien visibles sur sa coque, ce qui ne fait pas très propre, surtout quand on se surnomme Stealth.

Par comparaison, l’aluminium du MacBook Pro semble complètement imperméable aux marques digitales.

Au démarrage du système, il m’a fallu trouver la fonction qui désactive l’effet arc-en-ciel très distrayant du rétroéclairage intégré au clavier pour un mode plus sobre.

Gardez le bloc d’alimentation à portée de main!

Pareil ordinateur dédié aux performances exige une solide alimentation. L’adaptateur c.a. apporte 230 W de puissance.

Dragon Center intégré

Comme pour les autres produits classés «jeux» de MSi, l’ordinateur est livré avec Dragon Center qui permet d’ajuster des dizaines de fonctions pour l’affichage, le son, les paramètres DPI et de performance, jusqu’à la gestion des ventilateurs.

Autres produits préinstallés par MSi, il y a le centre Killer Control pour personnaliser les priorités et la performance réseau du GS75, le moteur SteelSeries Engine 3 (SSE3) et la suite Norton Security.

En mode jeu (Game Mode), l’ordinateur analyse les jeux installés par son propriétaire et ajuste le système en conséquence dès son lancement.

Pour être honnête, j’ai passé l’âge de jouer ou d’évaluer les jeux vidéo, mais d’après les commentaires lus ici et là, les performances vidéo rivalisent avec celles des meilleurs ordinateurs portatifs et les différences notées sur papier ou sur des tests demeurent visuellement imperceptibles.

Prix?

Entre 2729 et 2900 $CAN, un prix proche de ceux demandés au sud de la frontière en utilisant le taux de change Visa.

Avec sa carte vidéo GeForce RTX 2060, son stockage SSD, ses 16 Go de mémoire vive et son processeur i7 à six cœurs, cet ordinateur GS75 8SE Stealth de MSi est bien loti pour supporter plusieurs années de jeux vidéo.