Grand Prix cycliste de Saguenay: Pierre-André Côté gagne la deuxième étape

Le Québécois Pierre-André Côté a remporté en solitaire la deuxième étape du Grand Prix cycliste de Saguenay, qui était disputée vendredi dans l’arrondissement de La Baie.

Le cycliste d’Équipe Canada s’est imposé en 4 h 01 min 33 s au terme du parcours de 156 kilomètres. À la ligne d’arrivée, il a été suivi par son coéquipier Adam Roberge, puis par Spencer Petrov, de la Fondation CCB. Roberge et Petrov ont terminé en tête d’un peloton de 19 coureurs, à huit secondes du gagnant.

Photo Agence QMI, Roger Gagnon

Côté a conclu l’épreuve en force au terme d’une ascension de 3,8 kilomètres sur le chemin St-Charles.

«Ça s’est passé dans l’avant-dernière montée du circuit original. Pierre-André est sorti avec deux autres coureurs. Finalement, dans la dernière montée, il est parti en solitaire et il a été capable de gérer son 40 secondes d’avance sur le groupe qui était en train de revenir sur lui», a expliqué le directeur général de l’événement, Simon Ouellet.

Une course animée

Une grande partie de la course, disputée sur un circuit de 15 kilomètres que les participants ont parcouru neuf fois, a été contrôlée par la formation Canel’s Specialized qui dominait le classement général à l’issue de la première étape.

Photo Agence QMI, Roger Gagnon

«La course a été très animée dès le début. Il y a eu une échappée de trois coureurs tout au long de la course. L’équipe Canel’s Specialized a pris le peloton en charge et l’a contrôlé toute la journée. À environ deux tours de la fin, on a senti la vitesse augmenter puis l’échappée a été reprise. C’est là que le groupe de Pierre-André Côté de l’équipe canadienne est sorti.»

Après deux étapes, Nickolas Zukowsky (Floyd’s Pro Cycling) se retrouve en tête du classement général avec un temps de 7 h 34 min. Il est suivi de Matthew Zimmer (NCCH Elite p/b MGCC) et d’Alexis Cartier (Vélo 200 – Rhinorack). Zimmer a quatre secondes de retard sur le meneur tandis que Cartier en a cinq. Adam Roberge pointe au sixième rang, 10 secondes derrière Zukowsky.

Au classement par équipe, X-Speed United occupe maintenant le premier rang, devant Fondation CCB.

La troisième étape sera disputée samedi, à Chicoutimi, et s’annonce plutôt spectaculaire.

«C’est un critérium sur un circuit de deux kilomètres sur lequel on fait 25 tours, a précisé M. Ouellet. C’est l’étape à voir. Ça va durer environ 1 h 15 et on va atteindre des vitesses très élevées. C’est vraiment une épreuve spectaculaire.»