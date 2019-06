Justin Trudeau annonce que son gouvernement s’excusera auprès des Italo-Canadiens

Le premier ministre Justin Trudeau s’est engagé vendredi soir à présenter des excuses aux Italo-Canadiens internés pendant la Seconde Guerre mondiale au Canada.

M. Trudeau a pris cet engagement lors d’une réception dans une banlieue nord de Toronto, où il s’était rendu pour souligner le Mois du patrimoine italien.

«Pendant la Seconde Guerre mondiale, des centaines d'Italo-Canadiens ont été internés, a-t-il rappelé dans une allocution. [...] Des vies et des carrières, des entreprises et des réputations ont été ruinées. Et pourtant, personne n'a été tenu pour responsable.»

«Ainsi, après des décennies pendant lesquelles des familles ont réclamé une reconnaissance significative de ce qui s'est passé, je m'engage aujourd'hui, devant vous tous, à ce que mon gouvernement présente des excuses officielles à la communauté italo-canadienne.»

M. Trudeau n’a pas donné de date pour l’annonce officielle de son gouvernement.