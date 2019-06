La Fondation Jeunes en Tête récolte 403 000$

Le tournoi de golf annuel de la Fondation Jeunes en Tête (FJET), sous la coprésidence d’honneur de Steve Foley, Marchés mondiaux, division Québec, RBC Marché des capitaux et François-Xavier Souvay, de Lumenpulse, a permis de recueillir la somme de 403 000 $. Cette somme permettra à la Fondation d’assurer la pérennité et le développement de son programme Solidaires pour la santé mentale en milieu scolaire.

Photo courtoisie, Vanessa Cyr

Jean-Nicolas Verreault, qui a livré un message rempli d’émotions, est en compagnie d’Éric Bujold, président du CA de la Fondation et président de Banque Nationale Gestion privée 1859, Paul Gaulin, Groupe Emballage Spécialisé, André Morrissette, BCF Avocats d’affaires, et Alexandre Burrows, entraîneur adjoint du Rocket de Laval.

Photo courtoisie, Vanessa Cyr

Chaque année, ce sont plus de 50 000 jeunes qui sont sensibilisés à l’importance d’une bonne santé mentale. Sur la photo, on aperçoit le coprésident d’honneur, François-Xavier Souvay, fondateur, président et chef de la direction de Lumenpulse.

Photo courtoisie, Vanessa Cyr

Catherine Burrows, Fondation Jeunes en Tête, est en compagnie de Nicolas G. Chevalier, Gestion Pembroke, Steve Foley, coprésident du tournoi, RBC Marchés des capitaux, François Côté, Alithya, Samuel Havida, RCGT et Michel Beaudry.

Photo courtoisie, Vanessa Cyr

Gerry Frappier est entouré de Nathalie Boutin, Peggy Charlton, Caroline Bourdon et Isabelle Huot.

Photo courtoisie, Vanessa Cyr

Plus de 320 écoles sont visitées sans frais à travers la province. Sur la photo, on aperçoit Marc-André Durocher, Bédard Ressources, et Élodie Gouin, superviseure, Bédard Ressources.

Photo courtoisie, Vanessa Cyr

On a profité de l’événement pour rendre hommage à l’ancien président du CA de la Fondation Québec Jeunes, Paul Gaulin. Sur la photo, on aperçoit Jean-Marc Gagné, Canadian Tire, et Paul Gaulin.

Photo courtoisie, Vanessa Cyr

Caroline Bourdon, administratrice de la Fondation, est en compagnie de Normand Felton, Ivex Protective Packaging, Nathan Lapointe, Groupe Réseau Sélection, et Doriane Labrosse, Couvre Plancher Labrosse.

Photo courtoisie, Vanessa Cyr

Charles Smith, Maxime Périard, Julie Marchand, Line Allar, Maryève Lamothe et Alexandra Desrochers font partie de l’équipe de la Fondation Jeunes en Tête.