Les Capitals sacrifient Matt Niskanen et l'échangent aux Flyers

Dans le but de se donner une marge de manœuvre financière dans leur masse salariale, les Capitals de Washington ont échangé vendredi le défenseur Matt Niskanen aux Flyers de Philadelphie en retour de Radko Gudas.

Niskanen doit encore écouler deux ans à son contrat d’une valeur annuelle de 5,75 millions. De plus, les Flyers retiendront 30 % du poids sur la masse salariale du contrat de Gudas (3,35 millions $), soit un peu plus de 1 million $, selon le site The Athletic.

«Nous estimons que cette décision nous permet d’avoir plus de flexibilité financière au moment où nous tentons de trouver des voies différentes pour renforcer notre équipe», a dit le directeur général des Capitals Brian MacLellan, dans un communiqué.

«Nous aimerions remercier Matt pour sa contribution dans notre organisation lors des cinq dernières années. Matt est un vrai professionnel et a été un gros morceau de notre succès. À lui et à sa famille, nous souhaitons le meilleur.»

Niskanen a récolté huit buts et 25 points en 80 parties lors de la dernière saison, écopant également de 41 minutes de pénalité. L’arrière de 32 ans a par ailleurs maintenu un différentiel de -3.