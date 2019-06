Nouveau rendez-vous pour Catherine Perrin à Radio-Canada Première

Les auditeurs de «Médium large» ne s’ennuieront pas longtemps de Catherine Perrin.

L’animatrice, qui mettait vendredi matin le point final à son émission quotidienne d’avant-midi des huit dernières années, vient d’hériter d’une nouvelle tribune hebdomadaire, «Du côté de chez Catherine», qu’on pourra syntoniser à Radio-Canada Première à compter du 25 août prochain.

«Du côté de chez Catherine» sera en ondes le dimanche, de 14 h à 16 h, et Catherine Perrin y abordera des thématiques de culture et société, dans le même esprit qu’à «Médium large». La communicatrice accueillera chaque semaine des invités pour décortiquer des enjeux sociaux et des dossiers qui ont fait jaser, et sera également entourée de collaborateurs dont l’identité sera dévoilée plus tard cet été.

À l’automne, Pénélope McQuade s’installera dans la case horaire jusqu’ici occupée par Catherine Perrin et «Médium large» à Radio-Canada Première.