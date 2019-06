Omnium des États-Unis : Gary Woodland passe en tête

L’Américain Gary Woodland s’est hissé en tête du classement de l’Omnium des États-Unis en réussissant une deuxième ronde de 65 (-6), vendredi, à Pebble Beach, en Californie. Pour sa part, Tiger Woods a glissé à neuf coups du meneur après avoir joué la normale.

Woodland n’a commis aucun impair sur le parcours, en plus de réussir six oiselets. Avec un cumulatif de 133 (-9), il possède deux coups d’avance sur son plus proche rival, l’Anglais Justin Rose. Ce dernier a joué une ronde de 70 (-1), ce qui ne fut pas suffisant pour conserver sa place au sommet du classement.

De son côté, Woods a connu une journée plutôt ordinaire, commettant deux bogueys sur le neuf d’aller. En deuxième moitié de parcours, il a réussi un oiselet.

Du côté des Canadiens, Nick Taylor a rapporté une carte de 70 (-1) pour porter son total à 144 (+2). Quant à Mike Weir, il présente un cumulatif de 148 (+6) après deux rondes de 74 (+3).