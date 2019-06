[VIDÉO, PHOTOS] Leur téléphone prend feu à proximité de leur bébé de 3 mois

Un couple de Saguenay a eu toute une frousse mardi lorsque leur téléphone portable de marque Huawei s’est enflammé.

L'appareil avait été déposé sur un sofa, à proximité de leur bébé âgé de trois mois seulement.

Personne n'a été blessé, mais les conséquences auraient pu être bien pires si le couple n'était pas intervenu rapidement.

Capture d'écran, TVA Nouvelles

«J'étais dans la chambre et j'allais faire une sieste quand mon chum a crié que le feu était pris», a raconté Sabrina Simard.

Elle et son conjoint croyaient qu'un incendie s'était déclaré dans le logement voisin lorsqu'ils ont senti, puis vu de la fumée.

«Quand je suis arrivée dans le salon, j'ai vu que ça boucanait dans le divan, explique-t-elle. J'ai tassé tous les coussins et c'est là que j'ai vu que le téléphone était en train de brûler.»

La mère de famille s'est empressée de lancer l'appareil à l'extérieur du logement et d'éteindre le feu.

«Y'avait des genres d'étincelles et le feu commençait à prendre. On courrait tous les deux dans la maison en se demandant ce qu'on devait faire», précise Mme Simard.

Capture d'écran, TVA Nouvelles

Elle ne comprend toujours pas ce qui a pu se passer.

Elle a acheté son Huawei P20 Pro en décembre dernier.

L'appareil n'avait pas été utilisé depuis plusieurs heures lorsque l'incident s'est produit et n'était pas branché.

«Jamais je n'aurais cru que ça m'arriverait, affirme-t-elle. Je voyais ça sur Internet, je me disais que ça n'avait pas de sens, mais là que ça m'arrive, je n'en reviens pas encore.»

«Les défauts de fabrication arrivent habituellement de 2 semaines à un mois suivant l'apparition de l'appareil, a expliqué le technicien en chef du commerce Mobile Expert de Chicoutimi, Robin Tremblay. Ce téléphone-là est sorti en 2018, plusieurs se sont vendus depuis et aucun cas similaire n'a été rapporté pour ce modèle. C'est pour ça que j'écarte l'hypothèse du défaut de fabrication.»

Capture d'écran, TVA Nouvelles

Il pourrait s'agir d'un cas isolé.

«Il s'en fabrique des millions dans une année et ça peut arriver qu'un appareil se glisse dans les mailles du filet sans raison spécifique», soutient M. Tremblay.

Il rappelle tout de même l'importance de ne jamais laisser son téléphone à proximité d'une source de chaleur ou l'été dans la voiture, et de toujours le brancher avec un fil de qualité.

La compagnie Huawei a quant à elle demandé à Sabrina Simard de lui retourner le téléphone pour analyse, mais la femme ne sait toujours pas si elle sera dédommagée.