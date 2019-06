HUNEAULT, Henriette



À Laval, le 6 juin 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Henriette Huneault.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Clément, Christian (Mylène) et Luc (Josée), ses petits-enfants, Louis-Charles, Mathieu, Julie (Philippe) et Marie-Hélène (Carl) et leurs enfants, Florence, Thomas, Olivier et Maélie ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église Sainte-Rose-de-Lima le vendredi 21 juin de 10h à 11h. Les funérailles suivront à 11h.