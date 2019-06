ST-LAURENT CAZA, Georgette



Georgette St-Laurent Caza, autrefois enseignante à Saint-Anicet, est décédée à Montréal le vendredi 7 juin 2019, à l'âge de 83 ans.Épouse de feu Avila Caza, elle laisse dans le deuil sa fille Caroline Caza et son conjoint George Krump, sa petite-fille Elizabeth, plusieurs frères et soeurs, ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire1580 ROUTE 132SAINT-ANICETle vendredi 21 juin 2019 de 19h à 21h et le samedi 22 juin 2019 de 12h à 13h40. Les funérailles auront lieu le samedi 22 juin à 14h à l'église de Saint-Anicet. Inhumation au cimetière de Saint-Anicet.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.