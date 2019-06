GROULX, Pierrette

(née Bélanger)



De Blainville, le 11 juin 2019, à l'aube de ses 84 ans, est décédée Mme Pierrette Bélanger, épouse de M. Aimé Groulx.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Ginette et Johanne (Marc), ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le jeudi 20 juin de 19h à 22h et le vendredi 21 juin dès 9h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Les funérailles seront célébrées ce même vendredi à 11h en l'église du Saint-Rédempteur à Blainville, suivies de l'inhumation au cimetière de Saint-André Avelin.