DUPUIS, André



Le 8 juin 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé André Dupuis, époux de Rollande Ricard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Louise (Richard), Yves (Elisabeth), Micheline (Michel) et Martin (Sylvie), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères Jean-Marc et Alain, ses soeurs Martine, Céline et Adèle ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 22 juin de 13h à 16h à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire aura lieu à 16h en la chapelle du salon.