LAROSE née CHAPUT, Aline



À Lachenaie, le 2 juin 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Aline Chaput, veuve de M. Jean Larose et mère de feu Jo-Ann Larose.Elle laisse dans le deuil ses enfants Alain, André, Serge, Guylaine, Sylvain, Josée, Marjolaine et leurs conjoints, ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi qu'autres parents et amis.Elle sera exposée au :15005 RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1A 3X1514-498-7682www.cimetieremontroyal.comle samedi 22 juin de 10h à 15h, suivi des funérailles à 15h en la chapelle du complexe.