NADON, Johane



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de Johane Nadon à Laval le 20 mai 2019.Johane laisse dans le deuil son frère Gaétan Nadon (Bertrande Levasseur), sa soeur Carole Nadon (Gérald Boivin), ainsi que leurs petits-enfants, ses neveux et nièces, Louis-Étienne Nadon, Jérémie Nadon, Mylène Nadon, Jean-François Boivin, Jonathan Boivin, Adam Boivin ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :dimanche le 23 juin 2019 de 13h à 17h. Une cérémonie aura lieu de 16h à 17h au salon même, suivie d'un goûter au même endroit.Sincères remerciements au personnel et bénévoles de la Maison de soins palliatifs de Laval pour leurs soins et dévouement exceptionnels.Des dons pourront être recueillis pour la Maison de soins palliatifs de Laval à l'entrée du salon.