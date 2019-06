NORMANDIN, Gérard



À Montréal, le mercredi 12 juin 2019 est décédé, à l'âge de 90 ans, Gérard Normandin, époux de feu Laurette Quimper.Il laisse dans le deuil ses enfants Suzanne, Michel (Martine), Nicole (Serge), Lucie, Jeannette (Luc), Louise, Gisèle (Luc) et Diane (Laurent), ses 16 petits-enfants et 18 arrière-petits-enfants, son amie Jeanne Chaput, ses frères et soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 22 juin 2019 de 13h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.