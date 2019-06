ROBERT, Gabrielle

C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre douce et merveilleuse maman, Gabrielle Robert, survenu le 11 juin 2019, qui a rejoint son époux Clément Beaudoin, notre papa qui s'est éteint déjà.Elle laisse dans le deuil ses filles tant aimées, Lysanne (Pierre Girard) et Nicole (Luc Laperrière), ses petits-enfants chéris, Vincent, Marie-Josée (Virginie Piché), Laurent (Caroline Langlois Parisé), Sylvain et Daniel, ses arrière-petits-enfants Éloïse, Laurier, Clément et Emmanuel, ses soeurs Cécile (feu Raoul Lajeunesse) et Annie (feu Georges Choquette), ses frères Martial (Nicole Sincerny) et Yvon (Micheline Lafortune), ses belles-soeurs Lucille Beaudoin (feu Welly Gaudet) et Céline Barbeau (feu Eddy Beaudoin) ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire le vendredi 21 juin 2019 de 19 h à 21 h ainsi que le samedi de 11 h à 14 h.Les funérailles seront célébrées le samedi 22 juin 2019, à 15h en l'église Ste-Colette, située au 11931 Ste-Colette, Montréal-Nord, H1G 4T9.