HUOT, Richard



À la Cité de la Santé de Laval, le 23 mai 2019, à l'âge de 65 ans, est décédé Monsieur Richard Huot, fils de feu Bertrand Huot et feu Gaétane Bombardier. Il demeurait à Laval.Il laisse dans le deuil sa compagne des dernières années: Penjira Sodngam, ses frères Yvan et Simon, ses neveux et nièces Jeffry, Toby, Stéphanie et Mélodie et plusieurs autres parents et amis.La crémation a eu lieu à Crabtree auINCINÉRATION & CRÉMATIONS INC.La famille accueillera parents et amis au sous-sol de l'église Saint-Luc au 100 rue Langlois à Granby, le samedi 22 juin 2019 à compter de 13h. Suivront une liturgie de la Parole et l'inhumation au Cimetière Mgr Pelletier au 460 rue Dufferin de Granby à 15h.