BÉRARD, René



À Montréal, le 11 juin 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé Monsieur René Bérard, époux de feu Madame Gilberte Cornet.Il laisse dans le deuil ses enfants Claude (Julie), Diane (Mark), Isabelle (Michel) et Patrice (Mariane), ses petits-enfants Alexandre, Emma-Line, Samuel, Simon, Julien, Marc-Olivier, Justin, Élisabeth et Félix-Antoine ainsi que son arrière-petite-fille Juliette.Il sera aussi regretté par ses frères Réjean et Yvon, sa belle-soeur Jeanne (Jean), ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Urgel Bourgie - Saint-François d'Assise, 6700 rue Beaubien est, Montréal, le vendredi 21 juin 2019 de 18h à 21h et le samedi 22 juin de 9h à 11h.Les funérailles auront lieu le samedi 22 juin à 11h30 en l'église St-Fabien, 6455, rue de Renty, Montréal.