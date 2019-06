ST-MARSEILLE, Jean-Louis

De St-Rémi, le 8 juin 2019 à l'âge de 92 ans, est décédé M. Jean-Louis St-Marseille, époux de feu Mme Yvette Martin.



Il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Shirley), Francine (Pierre), Pierre (Carole), Daniel (Lourdes), Claude (Pierrette), Johanne (Jean-Luc) et Gilles (Johane), ses 17 petits-enfants, ses 15 arrière-petits-enfants, son frère André (Camille), sa belle-soeur Lise, ses beaux-frères André (Pierrette) et Simon (feu Gisèle), ses neveux, nièces, parents et amis.



La famille recevra les condoléances au

Centre communautaire de St-Rémi

Salle Jupiter

25 rue St-Sauveur, St-Rémi



le samedi 22 juin de 11h30 à 14h, suivi des funérailles à 14h30 en l'église de St-Rémi.

Direction funéraire